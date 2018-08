Cincinnati: Halep e Svitolina ai quarti

ROMA, 17 AGO - Accedono ai quarti del torneo Wta di Cincinnati Simona Halep ed Elina Svitolina. La rumena, numero 1 del mondo, ha superato per 7-5, 6-4 l'australiana Ashleigh Barty (n.16 della classifica Wta e del tabellone). In quello che sarà per lei il decimo quarto di finale stagionale la 26enne di Costanza affronterà l'ucraina Lesia Tsurenko (n.44). L'ucraina Svitolina, numero 7 Wta e quinta testa di serie, ha superato con un doppio 6-4 la 16enne statunitense Amanda Anisimova (n.173), in tabellone con una wild card, nel primo incrocio fra le due. La 23enne di Odessa tornerà in campo contro l'olandese Kiki Bertens (n.17) che dopo aver avuto via libera al secondo turno per il ritiro sul 6-3 di Caroline Wozniacki, ha eliminato l'estone Anett Kontaveit, numero 30 della classifica mondiale: 6-3, 2-6, 6-3 il risultato.