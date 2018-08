Parma, Gervinho firma un triennale

PARMA, 17 AGO - E' ufficiale, torna in Italia Gervais Lombe Yao Kouassi "Gervinho". L'attaccante ivoriano ex Roma, 31 anni, ha firmato oggi un contratto che lo lega al Parma fino al 30 giugno 2021. Nell'ultima stagione aveva giocato nel campionato cinese con il club Hebei China Fortune, dal quale si è svincolato nelle ultime ore. La trattativa era stata conclusa già nei giorni scorsi dal club emiliano, ma decisivo è stato l'esito delle visite mediche che hanno confermato come il giocatore abbia superato i problemi legati ad un grave infortunio al ginocchio. Gervinho vestirà la maglia numero 27 e secondo indiscrezioni percepirà 900 mila euro l'anno più eventuali bonus.