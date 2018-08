Crollo ponte: la Lega Pro si ferma

ROMA, 17 AGO - "La Lega Pro, in segno di rispetto e vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti da una tragedia immane come quella di Genova, ha deciso di fermarsi. Il presidente, Gabriele Gravina, ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, delle gare di Coppa Italia, che erano in programma domenica 19 agosto". Lo fa sapere la terza lega professionistica di calcio in una nota. "La Lega Pro ed i suoi club - prosegue il comunicato - rinnovano la vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutti gli abitanti di Genova".