Lazio: Inzaghi, Milinkovic resta

ROMA, 17 AGO - "Se ho avuto rassicurazioni dalla società su Milinkovic? Certo, con la società c'è sempre intesa e ci sentiamo costantemente. Milinkovic è un giocatore richiesto ma quest'anno farà parte ancora della Lazio". Così l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla conferenza stampa di vigilia del match d'esordio in campionato in programma domani sera allo stadio Olimpico contro il Napoli. A poche ore dalla chiusura del mercato italiano, il tecnico biancoceleste esclude anche una possibile cessione del serbo all'estero entro agosto (in Spagna il mercato chiude il 31): "Se ho mai temuto di perderlo? C'era questa possibilità ma in ritiro ho parlato con il ragazzo e ho capito che c'era la volontà della società di tenerlo e quella del giocatore di rimanere", ha precisato Inzaghi. "Abbiamo una buona rosa - ha aggiunto -, si parla tanto di Milinkovic ma la società è stata molto brava a resistere anche a tenere Immobile e Luis Alberto, avevano tutti mercato e la società è stata brava a tenerli".