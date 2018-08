Brunelli(Lega A), recuperare presto gare

FIRENZE, 17 AGO - ''L'intenzione è recuperare prima possibile Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa anche perché almeno fino ad ottobre i rossoneri saranno sempre impegnati''. Lo ha detto l'ad della Lega A Marco Brunelli a margine dal primo raduno arbitrale della nuova stagione oggi a Coverciano. ''Stiamo valutando di far giocare le due partite già martedì e mercoledì prossimi, altrimenti ci prenderemo qualche giorno per trovare nuove date'' ha ribadito Brunelli che ha rappresentato il presidente Miccichè assente oggi ''per impegni presi da tempo'' ha spiegato lo stesso amministratore delegato. Che poi ha aggiunto: ''La tragedia di Genova condiziona la partenza del campionato ed è stato giusto rinviare le partite di Sampdoria e Genoa. Ma siamo anche incuriositi da questa Serie A che si annuncia tra le più avvincenti degli ultimi anni per la presenza di Ronaldo e il livello cresciuto di molti club''. (