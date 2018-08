Golf: Howell festeggia 600 presenze

ROMA, 17 AGO - Seicento presenze sull'European Tour, David Howell nella storia. Il golfista britannico, cinque volte vincitore sul massimo circuito europeo, è il decimo giocatore nella storia della disciplina a raggiungere questo primato. Prima di lui solo Sam Torrance, Miguel Ángel Jiménez, Barry Lane, Colin Montgomerie, Roger Chapman, Paul Lawrie, Eamonn Darcy, Peter Baker e Malcolm Mackenzie erano riusciti a realizzare tale impresa. In Svezia, dov'è in corso il Nordea Masters, il britannico è stato premiato con una targa ricordo dall'European Tour. "Sono davvero felice - le dichiarazioni di Howell - ma questo non è un punto di arrivo. Spero di giocare altri Major e soprattutto di realizzare il sogno di disputare un'altra Ryder Cup". La prima vittoria del 43enne di Swindon, che in carriera vanta anche 2 presenze in Ryder Cup (2004 e 2006), risale al 1999, anno del trionfo nel Dubai Desert Classic. Un palmares di tutto rispetto quello di Howeell che non ha alcuna intenzione di smettere.