Tennis: Cincinnati, domina la pioggia

ROMA, 17 AGO - La pioggia l'ha fatta da padrona giovedì e si sono completati solo due degli ottavi di finale (più un match di secondo turno non disputato mercoledì) previsti al "Western & Southern Open" in corso sul cemento di Cincinnati in Ohio. E' dunque slittato ad oggi il secondo impegno di Roger Federer, numero 2 del ranking mondiale e del tabellone, al rientro nel tour ad un mese di distanza dalla sconfitta (con match point a favore) nei quarti a Wimbledon contro Kevin Anderson. Dopo l'affermazione sul tedesco Peter Gojowczyk il 37enne di Basilea, trova l'argentino Leonardo Mayer, numero 50 del ranking mondiale. Interrotto invece l'altro "match of the day", quello che vede protagonisti Novak Djokovic, numero 10 del ranking e del tabellone, e il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 5 della classifica mondiale e del seeding, nonché campione in carica. La situazione vede il 31enne di Belgrado avanti 2-1 e servizio al terzo set dopo aver ceduto 62 il primo e vinto 63 il secondo.