F1: Sainz jr alla McLaren dal 2019

ROMA, 16 AGO - "Molto contento e orgoglioso di poter annunciare che sarò pilota della McLaren F1 nella prossima stagione. Correre per un team così mitico e speciale della F1 è un sogno divenuto realtà!". Con questo tweet il driver della Renault Carlos Sainz jr annuncia il passaggio alla scuderia che fu di Alain Prost e Ayrton Senna e in cui prenderà il posto del connazionale Fernando Alonso, che ha annunciato il ritiro (almeno per ora) dalla formula uno. Sembra che la McLaren possa cambiare anche l'altro pilota, Stoffel Vandoorne, sostituendolo con Esteban Ocon, ma non c'è ancora nulla di ufficiale.