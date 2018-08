Inter: Vrsaljko, Modric? Deciderà lui

MILANO, 16 AGO - ''Modric è un amico e ho grande rispetto per lui. Dovrà decidere quello che vuole fare lui, non è giusto che parli io per lui''. Sime Vrsaljko, terzino dell'Inter, ha commentato così le voci riguardo il possibile arrivo in nerazzurro di Luka Modric. ''Non gli ho mai chiesto a riguardo. Sono cose private'', ha spiegato il giocatore croato durante la conferenza stampa di presentazione ad Appiano Gentile.