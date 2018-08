Golf:Fowler ko, salta The Northern Trust

ROMA, 16 AGO - Infortunio alla spalla per Rickie Fowler, costretto a saltare il The Northern Trust (23-26 agosto) di golf, prima tappa dei Play-Offs della FedEx Cup. Una lacerazione nel PGA Championship (quarto ed ultimo Major della stagione vinto da Brooks Koepka), confermata poi dai risultati della risonanza magnetica effettuata, costringerà l'americano a prendersi un periodo di pausa: "Insieme al mio staff - ha rivelato il californiano - abbiamo deciso fosse meglio fermarsi per recuperare dall'infortunio". Qualificatosi automaticamente per la Ryder Cup (28-30 settembre), la presenza del campione di Murrieta a Parigi non dovrebbe essere in pericolo. Con Fowler che potrebbe tornare in campo già tra due settimane.