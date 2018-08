MotoGp: Lorenzo proverà Honda a Valencia

ROMA, 16 AGO - Jorge Lorenzo potrà iniziare la sua avventura da pilota Repsol Honda già dai test di Valencia del 2018, gli ultimi della stagione in corso e, tradizionalmente, quelli che aprono il campionato successivo. Il maiorchino, futuro pilota HRC, ha ricevuto il via libera dalla sua scuderia attuale, il Ducati Team. "Lo faremo provare con Honda", ha affermato Paolo Ciabatti, DS del box di Borgo Panigale nel corso del GP d'Austria. "È il suo nuovo team e Lorenzo sarà nostro pilota fino a Valencia, ma poi lo lasciamo libero di provare. Ci sarà qualche restrizione legata ad alcuni sponsor, ma potrà fare entrambi i test, sia a Valencia e quello a Jerez". Lorenzo, che fino ad ora ha vinto tre gare in sella alla DesmosediciGP sarà quindi in pista sulla moto alata il 18 novembre, dal 20 al 21 dello stesso mese sempre al Ricardo Tormo e dal 28 al 29 a Jerez. Una prospettiva diversa da quanto vissuto dallo stesso due anni fa, quando fece il passaggio da Yamaha a Ducati.