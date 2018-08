Nba: Billups visiterà Fan Zone di Milano

ROMA, 16 AGO - La National Basketball Association (NBA) ha annunciato che il cinque volte NBA All-Star Chauncey Billups visiterà l'iconica Piazza Duomo in occasione dell'NBA Fan Zone, che si terrà a Milano l'8 e il 9 settembre. L'NBA Fan Zone avrà l'obiettivo di ricreare l'atmosfera unica di un match NBA, facendo respirare ai fan il clima partita con una serie di esperienze interattive e digitali a base di musica, premi e tanto altro. Billups è conosciuto principalmente per le stagioni disputate con i Detroit Pistons, in cui ha conquistato il titolo NBA ed il titolo di MVP delle Finals nel 2004. Il cinque volte NBA All-Star ha giocato per 17 anni nella Lega, vincendo un J. Walter Kennedy Citizenship Award, un NBA Sportmanship Award ed un NBA Teammate of the year Award, oltre ad altri numerosi riconoscimenti. Billups sarà presente agli eventi del weekend, partecipando alle attività, firmando autografi e interagendo con i fan.