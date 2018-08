Milan, visite per Laxalt e Castillejo

MILANO, 16 AGO - Diego Laxalt e Samu Castillejo stanno svolgendo in queste ore le visite mediche alla clinica ''La Madonnina'' di Milano, iter propedeutico a diventare due nuovi giocatori del Milan. Laxalt è arrivato alla Clinica alle 7.45, raggiunto circa un'ora dopo dallo spagnolo. Nel pomeriggio si recheranno a Casa Milan per la firma sui contratti. I due giocatori oggi non si alleneranno con la squadra, che scenderà in campo a Milanello alle 10.30 per preparare l'esordio in campionato contro il Genoa di domenica sera. Proprio dal club rossoblù arriva Laxalt, pagato circa 14 milioni più 4 di bonus (da cui saranno scontati gli 11 del riscatto di Lapadula). Castillejo invece proviene dal Villarreal, arrivato con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto (per complessivi 18 milioni) e il cartellino di Carlos Bacca.