Cincinnati, Giorgi ko al secondo turno

ROMA, 16 AGO - Niente da fare per Camila Giorgi nel secondo turno del "Western & Southern Open", torneo Wta Premier 5 dotato di un montepremi di 2.874.299 dollari in corso sui campi in cemento di Cincinnati, in Ohio. La 26enne marchigiana, numero 40 Wta, al rientro nel circuito dopo i quarti a Wimbledon (i primi in uno Slam), ripescata come lucky loser, dopo l'affermazione all'esordio nel main draw sulla lettone Anastasija Sevastova, numero 18 del ranking mondiale, ha trovato semaforo rosso davanti alla statunitense Madison Keys, numero 13 della classifica mondiale e del seeding: 6-2 6-2, in meno di un'ora, il punteggio in favore della 23enne di Rock Island, ora in vantaggio per 4-2 nel bilancio dei testa a testa.