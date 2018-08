Laxalt al Milan, domani viste mediche

ROMA, 15 AGO - Diego Laxalt è a un passo dal Milan. Lo riporta Sky Sport, aggiungendo che il laterale uruguaiano del Genoa, costerà 18 milioni, bonus inclusi. I rossoblù, dal canto loro, riscatteranno per 11 milioni il cartellino di Lapadula, cui verranno aggiunti dal Milan 7 milioni (3-4) tra fisso e bonus per definire l'affare. I rossoneri hanno programmato le visite mediche di routine dell'uruguaiano per domani. Il giocatore è atteso a Milano in serata. Nell'operazione, al momento, non è previsto l'inserimento di Andrea Bertolacci.