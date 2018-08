Calcio: Juve 8 gol a U.23 bianconera, primo è di Ronaldo

Ferragosto in campo per la Juve di Allegri, che questa mattina ha affrontato in amichevole la Juventus Under 23 in vista dell'esordio in campionato di sabato a Verona. Risultato finale di 8-0 per Chiellini e compagni, con il primo gol segnato da Cristiano Ronaldo, come riportato dal profilo Twitter della società. (ANSA).