Mondiali volley: 22 le azzurre convocate

ROMA, 14 AGO - Sono 22 le azzurre convocate per il campionato del mondo di volley femminile dal commissario tecnico Davide Mazzanti (si svolgerà in Giappone dal 29 settembre al 21 ottobre). Da quest'elenco nelle prossime settimane verranno selezionate le 14 giocatrici che scenderanno in campo nella rassegna iridata nipponica. Di seguito l'elenco. Alzatrici: Carlotta Cambi, Ofelia Malinov, Rachele Morello, Alessia Orro. Centrali: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Marina Lubian, Laura Melandri. Schiacciatrici: Caterina Bosetti, Lucia Bosetti, Anastasia Guerra, Camilla Mingardi, Sylvia Nwakalor, Elena Pietrini, Miriam Sylla. Opposti: Paola Egonu, Serena Ortolani, Anna Nicoletti. Liberi: Chiara De Bortoli, Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale.