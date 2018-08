Golf: Paratore al Nordea Masters

ROMA, 14 AGO - Dopo l'impresa dello scorso anno, quando ha ottenuto il primo titolo sull'European Tour, diventando il più giovane vincitore del torneo (a 20 anni e 172 giorni), Renato Paratore sogna il bis nel Nordea Masters di golf, dal 16 al 19 agosto. Prodezza mai riuscita prima a nessun giocatore nella storia del torneo. A Goteborg, in Svezia, saranno 5 gli azzurri in gara. Oltre a Paratore Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Nino Bertasio e Andrea Pavan. Nel field pure big del calibro di Martin Kaymer (ex n.1 al mondo), Thorbjorn Olesen (vincitore della 75/a edizione dell'Open d'Italia), Richard McEvoy, Lucas Bjerregaard e Nicolas Colsaerts. In campo anche il danese Thomas Bjorn, capitano della spedizione europea alla prossima Ryder Cup di Parigi (28-30 settembre).