A Cincinnati ok Djokovic e Wawrinka

ROMA, 14 AGO - Novak Djokovic e Stan Wawrinka hanno vinto i rispettivi incontri al debutto nel "Western&Southern Open", ATP Masters 1000 sul cemento di Cincinnati. Il serbo, numero 10 Atp e del tabellone ha battuto in due set - 6-4, 7-6(4) - lo statunitense Steve Johnson, numero 33 Atp. Djokovic ora dovrà affrontare il francese Adrian Mannarino, numero 28, che all'esordio ha sconfitto Marco Cecchinato. Sempre nella notte italiana Stan Wawrinka, numero 151 Atp, ha superato in tre set (6-2, 4-6, 6-3) l'argentino Diego Schwartzman, numero 12 del ranking mondiale. Prossimo avversario dello svizzero sarà il giapponese Kei Nishikori, numero 23 Atp, che a sua volta ha eliminato il russo Andrey Rublev, numero 37 del ranking (7-5, 6-3). E' già finito il torneo di Andy Murray, attualmente numero 375 Atp, in gara grazie a una wild card. A Washington lo scozzese aveva dato segnali positivi sul recupero dall'intervento all'anca di gennaio. Ha invece ceduto 6-1, 1-6. 6-4 col francese Lucas Pouille, numero 17 del ranking.