Serie B a 19, parte con Brescia-Perugia

MILANO, 13 AGO - Il campionato di Serie B, a 19 squadre, partirà venerdì 24 agosto, con l'anticipo della prima giornata tra Brescia e Perugia, e si chiuderà l'11 maggio. La cerimonia di compilazione dei calendari è cominciata con un'ora e mezza di ritardo, perché la Lega B era in attesa del via libera della Figc al torneo a 19 squadre. "Mi scuso per il ritardo - ha spiegato il presidente Balata -, eravamo rispettosamente in attesa di ricevere comunicazioni dalla Figc. Quest'anno la Serie B sarà a 19 squadre".