Ferrari, l'orgoglio del figlio Piero

BOLOGNA, 13 AGO - "A trent'anni dalla scomparsa di mio padre, come figlio sono orgoglioso di vedere quanto affetto c'è ancora nei suoi confronti e sono sicuro che sarebbe particolarmente contento di vedere tanti giovani che lo ricordano e seguono con passione la Ferrari". Lo ha detto all'ANSA Piero Ferrari, figlio di Enzo, fondatore del Casa del Cavallino, del quale, domani, ricorre il 30/mo anniversario della morte. Trent'anni in cui l'azienda è molto cambiata. "Quella di oggi è una Ferrari sicuramente diversa - ha detto il figlio del Drake - ma che a lui sarebbe piaciuta perché ha gli stessi valori e guarda, come sempre ha fatto lui, al futuro".