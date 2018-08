Cagliari, Cossu in staff settore giovani

CAGLIARI, 13 AGO - Nemmeno una settimana fa l'uscita dal campo tra commozione e abbracci nell'amichevole con l'Atletico Madrid per l'addio al calcio giocato. E oggi il ritorno nella squadra della sua città: Andrea Cossu entra a far parte dello staff tecnico del settore giovanile del Cagliari calcio dedicandosi soprattutto alla cura di centrocampisti e trequartista come lui. La bandiera rossoblù coadiuverà, inoltre, l'area scouting: andrà insomma alla ricerca di nuovi talenti collaborando con il responsabile dell'area tecnica Daniele Conti. Duecentosettanta partite con la maglia del Cagliari, Cossu è cresciuto in una squadra del quartiere di Is Mirrionis, la Johannes. Poi il lungo girovagare tra isola e penisola sino al primo ritorno a casa nel 2005. Un'altra parentesi a Verona, per poi risorgere di nuovo a Cagliari come trequartista nel modulo quasi disegnato per le sue caratteristiche da Ballardini. Un'escalation che lo porta, a trent'anni, in Nazionale con due presenze a un passo dai mondiali in Sudafrica.