Ecuador: incidente bus, morti 12 tifosi

QUITO, 13 AGO - Dodici tifosi del Barcelona SC sono morti ed altri 30 sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in Ecuador al termine di una partita che la squadra di Guayaquil ha pareggiato (1-1) in casa del Deportivo Cuenca. Lo scrive il quotidiano El Comercio di Quito. L'autobus che trasportava i tifosi del Barcelona, si è appreso, è uscito di strada, rovesciandosi al chilometro 57 della statale Cuenca-Molleturo, nella provincia di Azuay. In un tweet il governatore di Guayas e presidente del club ha confermato il grave bilancio di vittime e disposto l'organizzazione di una camera ardente nello stadio Monumental Banco Pichincha di Guayaquil per offrire l'estremo saluto "a questi eroi che hanno dato la vita per il Barcelona SC".