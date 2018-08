Lopetegui, rivincere cosa più difficile

ROMA, 13 AGO - "La cosa più difficile è sempre vincere di nuovo, ma aumenta la consapevolezza collettiva di essere sempre più ambiziosi. Ma il dna del Real Madrid è questo, il dna dei suoi giocatori è questo e anche il dna del suo allenatore deve essere quello": così il neotecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, ai media ufficiali Uefa a due giorni dalla Supercoppa Europea contro l'Atletico Madrid in programma mercoledì sera a Tallinn. "Vincere è l'obiettivo che perseguiamo tutti e cerchiamo di prepararci a farlo - dice l'ex ct della Spagna - e cerchiamo di concentrarci per riuscirci La mia prima partita ufficiale è una finale. Ci siamo preparati bene per questa partita contro un avversario molto forte, che conosciamo bene e che, inoltre, è un vicino di casa. Sarà una grande partita, una grande finale e sarà un motivo in più per affrontarla nel migliore dei modi. Questo club ha l'obbligo di vincere tutto e sempre. Il fatto di giocare contro il l'Atletico o contro un'altra squadra cambia poco".