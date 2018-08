Koepka, al PGA "vittoria incredibile"

ROMA, 13 AGO - "E' una vittoria incredibile, arrivata al termine di un torneo durissimo che mi ha visto spuntarla su un grande Woods. Non è stato facile batterlo, davanti a questa folla letteralmente innamorata di lui. Complimenti anche ad Adam Scott che mi ha marcato stretto a lungo. Per vincere ci sono volute pazienza, freddezza e concentrazione. Sono felicissimo". Brooks Koepka si gode il successo nel PGA Championship di golf, trionfo che gli ha permesso di conquistare il terzo Major di una carriera ormai super. Colpo grosso dell'americano, che dopo aver vinto lo Us Open s'è imposto pure nel quarto torneo stagionale del Grande Slam, diventando il quinto giocatore nella storia della disciplina a centrare tale impresa.