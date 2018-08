Taekwondo: GP Mosca, bronzo Dell'Aquila

MOSCA, 11 AGO - Nella seconda giornata del World Taekwondo Grand Prix 2018, a Mosca, per l'Italia arriva una medaglia, il bronzo di Vito Dell'Aquila. Splendida la gara del 17enne azzurro, che viene fermato solo al golden point della semifinale dei -58 kg dall'Iraniano Armin Hadipour Seighalani al termine di tre round tiratissimi finiti sul punteggio di 18-18. Negli incontri precedenti Dell'Aquila aveva vinto per 38-34 contro il portoghese Nuno Costa, aveva trionfato nel secondo match contro il turco Denis Dagdelen (abbandono dell'avversario mentre l'azzurro conduceva per 27-7) e superato i quarti di finale ai danni dello spagnolo Jesus Tortosa Cabrera, battuto con il punteggio di 26-20. Dell'Aquila con questa medaglia aggiunge punti preziosi al proprio ranking olimpico. Domani in gara per l'Italia Roberto Botta nella categoria -80 kg. Sempre nella categoria -58kg Antonio Flecca, l'altro azzurro in gara oggi, è stato sconfitto al primo incontro proprio dall'iraniano Armin Hadipour Seighalani.