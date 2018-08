Atletica: Europei, Tamberi 4/o nell'alto

ROMA, 11 AGO - L'azzurro Gianmarco Tamberi ha chiuso al quarto posto la finale del salto in alto degli Europei di Berlino, con 2.28. L'oro è andato al beniamino del pubblico di casa, il tedesco Mateusz Przybylko, con 2.35, argento al bielorusso Maksim Nedasekau, il bronzo all'atleta neutro Ilya Ivanyuk. "Non mi aspettavo una gara così, e devo inchinarmi di fronte ai miei avversari - ha detto Tamberi dopo la gara -: quando i tre medagliati fanno il personale, io posso solo cercare di fare il mio. Peccato, perché ero molto carico, avevo una voglia di saltare che mi portava via. Ma oggi gli altri hanno tirato fuori il coniglio dal cappello". "A 2.31 ho provato il tutto per tutto per cercare di prendere una medaglia - aggiunge -. Przybylko ha fatto un capolavoro a 2.35, ed è stato bellissimo gareggiare in questo stadio e in questa atmosfera, mi sono divertito e ci ho messo l'anima. Sembra sempre che quando comincio a saltare un po' più alto io, lo fanno anche gli altri, li stimolerò... Torno a casa col legno e gli darò fuoco".