Golf:Europei,squadre miste è oro Islanda

ROMA, 11 AGO - Vittoria a sorpresa dell'Islanda agli Europei di golf. Nel torneo a squadre miste la compagine nordica conquista una storica medaglia d'oro. Sul green del PGA Centenary Course, ad Auchterarder in Scozia, il quartetto composto da Olafia Kristinsodottir, Birgir Hafthorsson, Valdis Thora Jonsdottir e Axel Boasson con 141 (-3) colpi ha battuto al fotofinish la Gran Bretagna 3, 2/a con 142, -3. Terzo posto e medaglia di bronzo per la Svezia, che s'è imposta al play-off contro la Spagna. L'Italia ha chiuso in 11/a e ultima posizione, con Lorenzo Gagli, Stefania Avanzo, Guido Migliozzi e Diana Luna. Nel torneo maschile gli azzurri cercheranno domani la rivincita con il duo composto da Francesco Laporta e Alessandro Tadini. In semifinale l'Italia 2 darà la caccia alla finalissima nel match contro la Spagna 1(Islanda-Spagna 2 l'altra semifinale).