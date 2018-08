Moto2: Austria, Bagnaia in pole

ROMA, 11 AGO - Dopo quella della Moto3 pole in tricolore anche nella classe Moto2 del Gp d'Austria. Il miglior tempo nelle qualifiche, 1'29"409, è stato infatti segnato da Francesco Bagnaia, del team SkyVR46, che ha preceduto il portoghese Miguel Oliveira (Ktm) e il francese Fabio Quartararo (Speed Up). Seconda fila per gli spagnoli Jorge Navarro e Alex Marquez e per l'italiano Mattia Pasini.