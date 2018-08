Wta Montreal: Halep in semifinale

ROMA, 11 AGO - Simona Halep si è qualificata per le semifinali del torneo Wta di Montreal, in Canada. Nei quarti di finale la romena n.1 del mondo ha superato con il punteggio di 7-5 6-1 la francese Caroline Garcia. Sua prossima avversaria sarà l'australiana Ashleigh Barty che ha avuto la meglio per 6-3 6-1 dell'olandese Kiki Bertens. La seconda semifinale vedrà di fronte Sloane Stephens e Elina Svitolina: la statunitense ha regolato con un doppio 6-2 la lettone Anastasija Sevastova mentre l'ucraina ha sconfitto 7-5 6-3 la belga Elise Mertens.