Quadarella,felice ma ora penso a vacanze

FIUMICINO, 10 AGO - "Sono felicissima. Ora finalmente posso pensare alle vacanze e godermele. Ci ho sempre creduto ma ho fatto più del dovuto e delle mie aspettative. La vittoria che mi ha dato più soddisfazione? I 400!". Così Simona Quadarella al rientro da Glasgow. "Da settembre comincerò ad allenarmi per i Mondiali e per Londra – ha aggiunto –. Io nuova star del nuoto italiano? Non so che dire, ora voglio solo tornare a casa e rendermi conto di quanto ho fatto. Ho un rapporto speciale con Roma: è bello tornare dopo questi successi".