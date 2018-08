Nuoto: applausi per Quadarella e azzurri

FIUMICINO (ROMA), 10 AGO - Accoglienza festosa questa sera all'aeroporto di Fiumicino per Simona Quadarella, Margherita Panziera, Piero Codia, Ilaria Cusinato, Alessandro Miressi e diversi altri azzurri rientrati dagli Europei di nuoto, via Londra con un volo British ritardato di circa due ore e mezza, dopo essere stati grandi protagonisti (sei ori, cinque argenti e undici bronzi totali: Italia terza potenza continentale in vasca dopo la Russia e la Gran Bretagna) al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow. Sorrisi e tanti applausi da parte dei passeggeri che li hanno accolti calorosamente nell'area arrivi del Terminal 3. Tante attenzioni per Quadarella, la 'wonder woman' del nuoto azzurro ed autrice del 'triplete' di ori nei 400, 800 e 1500 sl.