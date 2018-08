PGA Championship, altro show di Woodland

ROMA, 10 AGO - Gli americani dettano legge nel PGA Championship di golf. A St.Louis, nel Missouri, ancora una grande prova per Gary Woodland (130, -10), che ha mantenuto il comando della classifica davanti al connazionale Kevin Kisner (131, -9). In buona posizione pure Brooks Koepka (132, -8) e Dustin Johnson (133, -7). Bella performance anche per Francesco Molinari (135, -5), sottolineata da una parziale di 67 (-3). Cinque birdie e due bogey per l'azzurro. Attesa per Tiger Woods e Justin Thomas, tra le star del torneo, che si apprestano a scendere sul green per il secondo round. Tutto da vivere.