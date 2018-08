Golf: Europei, azzurri in semifinale

ROMA, 10 AGO - L'Italia 2 batte la Gran Bretagna 3 e centra la semifinale agli Europei di golf. Sul green del PGA Centenary Course, ad Auchterarder in Scozia, il duo composto da Francesco Laporta e Alessandro Tadini ha centrato la terza vittoria e domenica darà la caccia alla finalissima nel match contro la Spagna 1 (Islanda-Spagna 2 l'altra semifinale). Gli azzurri con questa vittoria si sono classificati al 1/o posto del gruppo "B" e ora sognano in grande. Successo anche per l'Italia 1, che ha sconfitto il Belgio grazie all'ottima prova fornita da Lorenzo Gagli e Guido Migliozzi. Vittoria inutile ai fini della qualificazione per gli azzurri, 3/i nel gruppo "D" e dunque eliminati. Domani toccherà invece al torneo misto. Con Gagli che scenderà sul green al fianco di Diana Luna e Migliozzi che affiancherà Stefania Avanzo.