Entella chiede blocco campionati

GENOVA, 10 AGO - "La non decisione della Corte Federale d'Appello", che non ha esaminato il ricorso dell'Entella, rappresenta secondo il club di Chiavari "l'ennesima beffa di un'estate costellata di sentenze farsesche, emanate dagli organi della giustizia sportiva". "Il campionato di B 2017/2018 - sostiene ancora in una nota la società del presidente Antonio Gozzi - è stato gravemente inquinato e falsato: utilizzo di denaro di provenienza illecita e consistenti pagamenti in nero da parte del Foggia, bilanci clamorosamente falsificati con plusvalenze inesistenti da parte del Cesena, senza i quali il club non si sarebbe potuto iscrivere al campionato, campagna acquisti milionaria del del Bari, poi fallito". Per questo, il club "chiede di nuovo al Commissario della Figc il blocco dell'inizio dei campionati o in subordine di non far giocare l'Entella finchè non verrà assunta la decisione definitiva da parte degli organi della giustizia sportiva", fissata per il 12 settembre, a campionati già iniziati.