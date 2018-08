Fabbricini, Serie B? Al lavoro su format

ROMA, 10 AGO - "Per quanto riguarda la Serie B stiamo ancora definendo la situazione, è prematuro parlarne. Novità in giornata? Non lo so, vediamo". Così il commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, sulla situazione relativa al campionato di Serie B e l'ipotesi di bloccare i ripescaggi richiesta dai 19 club già iscritti.