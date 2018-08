MotoGp: Austria, Morbidelli penalizzato

ROMA, 10 AGO - Franco Morbidelli perderà tre posti sulla griglia di partenza del Gp d'Austria per "guida irresponsabile". E' la penalità decisa dalla Commissione disciplinare della MotoGp a carico del pilota italo-brasiliano del team EG 0,0 Marc VDS (Honda). Nel corso della prima sessione delle prove libere, alla curva 2, Morbidelli ha ostacolato un altro pilota percorrendo la pista a velocità troppo bassa, in violazione del regolamento FIM del Mondiale che impone una condotta "non pericolosa per gli altri concorrenti, sia in pista sia nella pit-lane". A Morbidelli, considerata anche la recidività, è stata quindi imposta la penalità di 3 posti.