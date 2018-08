Europei tuffi, Bertocchi in finale

ROMA, 10 AGO - Elena Bertocchi si è qualificata per la finale della gara del trampolino da 1 metro agli Europei di tuffi di Glasgow. L'azzurra ha ottenuto 258,60 punti piazzandosi al terzo posto delle qualificazioni, preceduta dalla tedesca Tina Punzel (273,70) e dalla russa Nadezhda Bazhina (263.60). Non ce l'ha fatta invece l'altra azzurra in gara, Laura Bilotta, che ha chiuso al sedicesimo posto con 209,40.