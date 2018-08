Vela:Laser,Italia'vede' Tokyo con Albano

TRIESTE, 9 AGO - La diciannovenne velista triestina Carolina Albano (CV Muggia) ha qualificato l'Italia all'Olimpiade di Tokyo 2020 giungendo al 17/o posto, prima italiana, nella classifica della classe Laser Radial ai Mondiali di Aarhus, in Danimarca. Tornata in acqua per le ultime due prove decisive di oggi, la triestina ha ottenuto, su 120 imbarcazioni in gara, un 18/o e un sesto posto, chiudendo così il Campionato in 17/a posizione conquistando uno dei 18 posti che venivano assegnati. A luglio scorso Carolina aveva ottenuto l'argento ai Mondiali under 21 di Danzica, in Polonia.