Tuffi:Europei,trampolino3m,Marsaglia 6/o

ROMA, 9 AGO - L'azzurro Lorenzo Marsaglia ha chiuso al sesto posto la finale dal trampolino di 3 m agli Europei di tuffi a Glasgow. La medaglia d'oro è andata al britannico Jack Laugher, che ha totalizzato 525,95 punti. Argento per il russo Ilya Zakharov (519,05), bronzo per il suo connazionale Evgenii Kuznetsov (508,05). Per il romano Marsaglia 409,70 punti.