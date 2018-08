Moto: Austria, Marquez,Ducati sono super

ROMA, 9 AGO - "L'obiettivo principale a Brno era aumentare il vantaggio nel mondiale ed è stato raggiunto. Ma la velocità delle Ducati mi ha sorpreso". Marc Marquez, leader del mondiale MotoGp, teme soprattutto le Rosse in vista del Gp d'Austria di domenica prossima. "Penso che mi ritroverò ancora a lottare contro di loro - ha detto lo spagnolo della Honda in conferenza stampa - Bisogna cominciare bene il fine settimana e trovare subito il miglior set up".