Horner scarta ipotesi Alonso a Red Bull

ROMA, 9 AGO - Pollice verso della Red Bull per Fernando Alonso. Con un posto libero per la futura stagione, visto il futuro approdo di Ricciardo alla Renault, in molti nel circus hanno ipotizzato uno scambio con Fernando Alonso, più volte in passato accostato alla scuderia austriaca. Ma il boss del team oggi ha chiarito che la possibilità rimarrà tale. "Ho grande rispetto per Fernando. Lui è un grande pilota, davvero grande, ma penso che vederlo alla Red Bull sarà molto difficile. Tende a provocare il caos ovunque vada. Io non sono sicuro che sia la soluzione migliore per noi", ha scritto il team manager in "Beyond the Grid", il podcast ufficiale della F1. "Preferiamo investire nei giovani piuttosto che firmare con qualcuno vicino alla fine della carriera", ha aggiunto Horner. "Siamo fortunati ad avere sotto contratto grandi talenti, adesso studieremo la situazione e prenderemo la decisione giusta", ha ricordato Horner che ha aggiunto che "Ricciardo potrebbe pentirsi della sua decisione".