Rinnovo triennale gara MotoGp a Misano

BOLOGNA, 9 AGO - Conferma, per il prossimo triennio, del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP sul circuito di Misano Adriatico, nel Riminese. I Comuni della Riviera, i vertici della Provincia di Rimini e dell'Emilia-Romagna rappresentata dall'assessore al Turismo, Andrea Corsini, hanno concordato, con il Misano World Circuit e la Repubblica di San Marino, la volontà di confermare per i prossimi tre anni dal 2019 al 2021, con possibilità di rinnovo per il 2022 e il 2023, l'accordo con Dorna Sports per organizzare la gara sulla pista romagnola. Nel 2017 sono stati oltre 158.000 gli spettatori al Misano World Circuit: nel 2007, anno della prima edizione dell'evento, in 3 giorni furono 80.000. "La promozione turistica internazionale si gioca sempre di più sul campo dei grandi eventi sportivi di richiamo mondiale, di cui il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini di MotoGP è l'emblema - osserva l'assessore regionale Corsini -: il rinnovo triennale è una scelta quanto mai opportuna".