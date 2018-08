Kovacic, felice di essere al Chelsea

ROMA, 9 AGO - "Sensazione unica, sono felice di essere qui": si presenta così Mateo Kovacic, neoacquisto del Chelsea. "Sono davvero felice ed emozionato di essere qui al Chelsea", ha detto il centrocampista croato che ha parlato sul sito del club. "Proverò a fare del mio meglio per questa sqaudra. Per me è un campionato nuovo, l'inizio è sempre duro ma sono certo che l'allenatore e i miei nuovi compagni di squadra mi aiuteranno e non vedo l'ora che parta la stagione". Kovacic arriva a Londra dopo tre stagioni al Real Madrid con 109 presenze, tre Champions League e una Liga. "Siamo molto felici di dare il benvenuto a Mateo nella nostra famiglia - le parole di benvenuto di Marina Granovskaia, direttore operativo del Chelsea dei Blues e braccio destro di Roman Abramovich - crediamo che il suo stile di gioco si adatti perfettamente alle idee di Maurizio e siamo sicuri che si rivelerà un ottimo acquisto per il nostro club".