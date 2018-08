Marca, domani agenti Modric vedono Perez

ROMA, 9 AGO - Sarà domani il giorno del vis-a-vis tra gli agenti di Luka Modric e Florentino Perez. Secondo quanto fa sapere 'Marca', "l'incontro tra i procuratori del giocatori e il club si svolgerà domani, ma la risposta di ieri da parte del club blanco in questo breve incontro è stata simile a quella che Florentino Perez ha trasmesso pochi giorni fa: o si paga la clausola di 750 milioni o non se ne fa niente". Il Real gli ha detto che non c'è intenzione di venderlo, che è un giocatore vitale e che quella venutasi a creare - con il calciatore che ha chiesto la cessione, con l'Inter diretta interessata - è una brutta situazione perché a Madrid non c'è tempo per cercare un sostituto che dia le stesse garanzie.