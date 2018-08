Roma rientrata da tournée negli Usa

FIUMICINO (ROMA), 9 AGO - Reduce dalla tournée negli Usa la Roma ha fato rientro in Italia. I giallorossi capitanati da Di Francesco sono sbarcati all'aeroporto di Fiumicino dal volo di linea di Alitalia "AZ 609" proveniente da New York. Come accade di consueto anche nello scalo romano fan e dipendenti presenti hanno richiesto selfie e autografi ai calciatori, soprattutto a Florenzi, Dzeko, Strootman, Perotti e De Rossi, i più gettonati. All'uscita dallo scalo romano alcuni calciatori hanno fatto rientro nella Capitale con il pullman della società, altri di loro, invece,liberi dagli impegni calcistici fino a sabato prossimo, sono tornati autonomamente.