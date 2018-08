Tennis: Toronto, Fognini ko al 2/o turno

ROMA, 9 AGO - Fabio Fognini esce di scena al secondo turno del torneo Atp Masters 1000 in corso sul cemento di Toronto. L'azzurro, reduce dal successo a Los Cabos, in Messico, ha ceduto al 19enne canadese Denis Shapovalov, n.26 del ranking mondiale in due set 6-3 7-5.