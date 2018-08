Europei nuoto: Restivo bronzo 200 dorso

ROMA, 8 AGO - Ancora una medaglia per l'Italia del nuoto agli Europei di Glasgow. A sorpresa arriva anche il bronzo di Matteo Restivo, terzo nei 200 dorso in 1'56''29, alle spalle del russo Evgeny Rylov, oro in 1:53.36 e al polacco Radoslaw Kawecki, argento in 1:56.07. Settimo l'altro azzurro Luca Mencarini.