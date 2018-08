Mantova'Giagnoni esempio,faceva sognare'

MANTOVA, 8 AGO - "Un uomo di spessore non solo sportivo! Ha fatto sognare i tifosi di diverse generazioni e rimarrà per sempre un esempio da seguire! Riposa in pace!". Così il sito ufficiale del Mantova 1911 ricorda Gustavo Giagnoni, morto nella sua casa di Mantova. Giagnoni aveva giocato nel Mantova dal 1957 al 1968 portando la squadra, denominata allora 'Piccolo Brasile' per la sua qualità, dalla serie D alla A.