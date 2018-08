V.Rossi "In Austria cercheremo podio"

ROMA, 8 AGO - "Il circuito austriaco non è mai stato molto positivo o preferito per noi e l'anno scorso abbiamo sofferto. Ma la moto di quest'anno è migliorata e cercheremo di fare un buon weekend e lottare per il podio". Così Valentino Rossi in vista dell'11mo appuntamento del motomondiale il prossimo week end sul Red Bull Ring. "Tornare in pista dopo Brno ci permetterà di continuare il lavoro che stiamo facendo per migliorare la moto", spiega il 'Dottore'. Chi intende fare meglio della scorsa settimana è il compagno di squadra Maverick Vinales: "Sto bene dopo l'incidente di Brno. È stato un weekend da dimenticare, quindi non vedo l'ora di arrivare in Austria. Sfortunatamente, non è stato possibile testare a Brno, perché ero un po' dolorante per l'incidente, e abbiamo deciso che dovevo riposare per essere pronto al 100% per il prossimo round. L'anno scorso in Austria non abbiamo fatto una grande gara, quindi spero sinceramente di fare meglio quest'anno".